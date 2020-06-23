Доработки программирования на сайте Битрикс

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки692 просмотра

Необходимо решить несколько локальных задач по изменению условий доставки и настройке почтовых уведомлений.

Детали отпишу потенциальным кандидатам.

Срок до 26.06 включительно

5 лет назад
Boris_Preo
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3 года назад

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Дмитрий
 
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Павел
 
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