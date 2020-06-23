CRM Bitrix24 нужна усовершенствовать

Добрый день. Есть сайт itprofi.in.ua, движек joomla. Проблема в том, что он долго грузится и от этого упали позиции в поисковой выдачи https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=https%3A%2F%2Fitprofi.in.ua%2F Что нужно сделать? Ускорить до показателя в 60