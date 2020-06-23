CRM Bitrix24 нужна усовершенствовать

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Закрыт2 заявки645 просмотров

У нас сервис по ремонту телефонов 

Нужно улучшить продажи , модуля , автоматизировать процессы

5 лет назад
cartridge45
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Денис
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов(-1)
5 лет назад