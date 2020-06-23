Необходимо сделать очень простой сайт с каталогом на бесплатном шаблоне на Pixli. Дизайн обсуждаем! Задача: -подобрать шаблон исходя из потребностей клиента -натянуть шабон и настроить работу -прикрутить домен и ...
Ускорить сайт на joomla 3.2
Добрый день.
Есть сайт itprofi.in.ua, движек joomla.
Проблема в том, что он долго грузится и от этого упали позиции в поисковой выдачи
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=https%3A%2F%2Fitprofi.in.ua%2F
Что нужно сделать? Ускорить до показателя в 60
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