Ускорить сайт на joomla 3.2

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Закрыт5 заявок451 просмотр

Добрый день.

Есть сайт itprofi.in.ua, движек joomla.

Проблема в том, что он долго грузится и от этого упали позиции в поисковой выдачи

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=https%3A%2F%2Fitprofi.in.ua%2F

Что нужно сделать? Ускорить до показателя в 60

Joomla
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