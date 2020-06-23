Изменяемые области

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки481 просмотр

Добрый день. 

Необходимо внести правки на сайт(на Битриксе), а именно "Изменяемые области"(помечены красными областями на скрине) для дальнейшего редактирования контента.

Также необходимо в карточке товара:

- разместить характеристики товара.

- На синем фоне, сделать список шин друг под другом.

5 лет назад
iLya_Ma
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