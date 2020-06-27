Есть несколько задач по сайтам на WP. Ищу специалиста по WP, умеющего хорошо верстать. Это потребуется после выполнения задачи, описанной ниже. 1) Надо сделать, чтобы на двух по многом схожих страницах https://aurry.ru/be_stylish/и https://aurry.ru/dressed/ я ...
Поменять размер лого и хедера (Wordpress)
Здравствуйте, сайт на Wordpress:
http://dev2.nicoleskincare.it/
Нужно сделать хедер этого сайта выше, как вы можете видеть оно маленькое. И мне нужно сделать лого тоже больше (сам файл большой).
Так же на мобильных устройствах заголовок черный, я бы хотел, чтобы он был розовым, как на десктопе, а цвет бургер меню должен быть белым.
Задание должно быть не сложным.
Спасибо.
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