Поменять размер лого и хедера (Wordpress)

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Завершен3 заявки445 просмотров

Здравствуйте, сайт на Wordpress:

http://dev2.nicoleskincare.it/

Нужно сделать хедер этого сайта выше, как вы можете видеть оно маленькое. И мне нужно сделать лого тоже больше (сам файл большой).

Так же на мобильных устройствах заголовок черный, я бы хотел, чтобы он был розовым, как на десктопе, а цвет бургер меню должен быть белым.

Задание должно быть не сложным. 

Спасибо.

WordPress
5 лет назад
yevhen_lysenko
Евгений 
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Aldadis
Адам 
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Escrow
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Aldadis
Адам 
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Был
2 месяца назад
5 лет назад