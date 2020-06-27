Поменять размер лого и хедера (Wordpress)

Здравствуйте, сайт на Wordpress:

http://dev2.nicoleskincare.it/

Нужно сделать хедер этого сайта выше, как вы можете видеть оно маленькое. И мне нужно сделать лого тоже больше (сам файл большой).

Так же на мобильных устройствах заголовок черный, я бы хотел, чтобы он был розовым, как на десктопе, а цвет бургер меню должен быть белым.

Задание должно быть не сложным.

Спасибо.