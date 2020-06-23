У нас стоит старый версия 1 С и не получается использовать готовых решений для интеграция с WordPress(WooComerce). Нужно человек знающий хотя бы как устроенно 1С и помогающий решит эту проблему
Обмен сайта на Wordpress и 1с
Есть сайт на Wordpress.
На сайте добавлен плагин “WooCommerce” и плагин "WooCommerce and 1C:Enterprise/1С:Предприятие Data Exchange”. Необходимы доработки плагина обмена данными.
Проблема 1: Из 1с выгружаются характеристики и записываются в вариации на стороне сайта. Артикул каждой вариации при этом подтягивается/присваивается от номенклатуры (товара).
Задача 1: Нужно что бы артикул вариации подтягивался/присваивался из артикула характеристики. В XML, выгружаемой из 1с, артикул характеристики выгружается корректно.
Проблема 2: Плагин обмена данными не предусматривает загрузку меток.
Задача 2. Загружать метки из XML. В XML, выгружаемой из 1с, они выгружаются корректно.
В прикрепленных файлах примеры выгружаемых XML.
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