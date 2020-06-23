Обмен сайта на Wordpress и 1с

Есть сайт на Wordpress.

На сайте добавлен плагин “WooCommerce” и плагин "WooCommerce and 1C:Enterprise/1С:Предприятие Data Exchange”. Необходимы доработки плагина обмена данными.

Проблема 1: Из 1с выгружаются характеристики и записываются в вариации на стороне сайта. Артикул каждой вариации при этом подтягивается/присваивается от номенклатуры (товара).

Задача 1: Нужно что бы артикул вариации подтягивался/присваивался из артикула характеристики. В XML, выгружаемой из 1с, артикул характеристики выгружается корректно.

Проблема 2: Плагин обмена данными не предусматривает загрузку меток.

Задача 2. Загружать метки из XML. В XML, выгружаемой из 1с, они выгружаются корректно.

В прикрепленных файлах примеры выгружаемых XML.