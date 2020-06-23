Обмен сайта на Wordpress и 1с

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка403 просмотра

Есть сайт на Wordpress.

На сайте добавлен плагин “WooCommerce” и плагин "WooCommerce and 1C:Enterprise/1С:Предприятие Data Exchange”. Необходимы доработки плагина обмена данными.

 

Проблема 1: Из 1с выгружаются характеристики и записываются в вариации на стороне сайта. Артикул каждой вариации при этом подтягивается/присваивается от номенклатуры (товара).

 

Задача 1: Нужно что бы артикул вариации подтягивался/присваивался из артикула характеристики. В XML, выгружаемой из 1с, артикул характеристики выгружается корректно.

 

 

Проблема 2: Плагин обмена данными не предусматривает загрузку меток.

Задача 2. Загружать метки из XML. В XML, выгружаемой из 1с, они выгружаются корректно.

 

В прикрепленных файлах примеры выгружаемых XML.

WooCommerceWordPress
5 лет назад
AntonDva
Антон 
32 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад