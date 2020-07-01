Есть спортивный новостник, для него нужно внедрить AMP страницы. Все подробности в личной переписке, задавайте вопросы, если есть. От кандидатов жду стоимость и сроки внедрения.
Сделать систему сбора данных и проверки почты для разрешения доступа
сайт на Wordprerss
Нужно реализовать такую схему:
1) сбор данных с формы регистрации на странице 1 в таблицу/файл(чтобы можно было выкачать и использовать эти данные)
2) при переходе на страницу 2 форма проверки емэйла - зареган или нет. Если зареган - отправляется на страницу 2, если нет - отправка на страницу 1
3) данные всех кто прошел проверку пишутся в другой файл. Чтобы было итого два файла - с зарегистрировашимися и с теми кто перешел на страницу 2 уже. В обоих файлах должны быть все данные из формы регистрации, не только потчы.
4) та же проверка для страницы 4. на входе форма - вввод емэйла и если он в списке тех кто был на странице 3 - переход на страницу 4, если нет - модалка - "Вы не были на странице 3, доступ запрещен" и 3-й файл с результами тех кто перешел на страницу 4
Выбранный исполнитель
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