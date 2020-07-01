Сделать систему сбора данных и проверки почты для разрешения доступа

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка225 просмотров

сайт на Wordprerss

Нужно реализовать такую схему: 

1) сбор данных с формы регистрации на странице 1 в таблицу/файл(чтобы можно было выкачать и использовать эти данные)

2) при переходе на страницу 2 форма проверки емэйла - зареган или нет. Если зареган - отправляется на страницу 2, если нет - отправка на страницу 1

3) данные всех кто прошел проверку пишутся в другой файл. Чтобы было итого два файла - с зарегистрировашимися и с теми кто перешел на страницу 2 уже. В обоих файлах должны быть все данные из формы регистрации, не только потчы.

4) та же проверка для страницы 4. на входе форма - вввод емэйла и если он в списке тех кто был на странице 3 - переход на страницу 4, если нет - модалка - "Вы не  были на странице 3, доступ запрещен" и 3-й файл с результами тех кто перешел на страницу 4

5 лет назад
Maxtsurka
Максим 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

BMDBMW
Баха 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
17 часов назад
5 лет назад
$80
3 дня
Спасибо большое, это профи вордпресса, любой функционал думаю по зубам
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, адекватные сроки. Рекомендую!

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BMDBMW
Баха 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
17 часов назад
5 лет назад