Консультация по WP

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки291 просмотр

Нужно проконсультировать насчет одной маленькой, но неприятной вещи: как убрать поле ввода в таксономии. Исходники и БД кину исполнителю!

WordPress
5 лет назад
guest_15928296383123
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

_easy
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$5
1 день
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Рекомендую. 5/5

Заявки фрилансеров

Денис
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
29 отзывов
5 лет назад
Камол
 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
35 отзывов
5 лет назад
Кисляк
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
5 лет назад
_easy
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад