Добавить правило начисления баллов пользователю за голосование

$14
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Joomla, K2. Установлен компонент Altauserpoints - позволяет начислять баллы за разные действия на сайте. Задача - для компонента Altauserpoints добавить правило начисления баллов пользователю за голосование K2 постов.

Joomla
5 лет назад
Nabla
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

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