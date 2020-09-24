Ошибка на сайте

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Завершен2 заявки373 просмотра

При редактировании и сохранении меню на сайте вордпресс слетают заполнение произвольных полей ACF меняется шаблон страниц на дефолтный.  Надо локализовать баг и исправить. Срочно.

WordPress
5 лет назад
sorochan
Марина 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

akzigitovtimur
Тимур 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$22
1 день
Спасибо за работу!
Честный адекватный клиент!

Заявки фрилансеров

Артем
 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
5 лет назад
akzigitovtimur
Тимур 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад