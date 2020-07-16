Ускорить загрузку посадочной страницы

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок731 просмотр

Необходимо ускорить загрузку посадочной страницы сайта на worpress.

После проведения оптимизации Google PageSpeed должен показать ускорение загрузки.

5 лет назад
stskr
43 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
13 часов назад
5 лет назад
$20
1 день
Escrow
Михаил хорошо справился с задачей оптимизации посадочной страницы. До этого мне ее пытались оптимизировать 3 исполнителя, но ни один не смог довести до конца работу. Все заканчивалось разговорами о том, что это сделать нельзя и мне нужно делать новую посадочную страницу. Михаил провел оптимизацию скриптов и скорость загрузки существенно выросла!
Пришлось местами повозиться, но в итоге пришли к положительному результату. Все отлично, по оплате и коммуникации вопросов никаких, однозначно рекомендую!

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Иван
 
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Mihairu
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