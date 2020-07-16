Ускорить загрузку посадочной страницы

Михаил хорошо справился с задачей оптимизации посадочной страницы. До этого мне ее пытались оптимизировать 3 исполнителя, но ни один не смог довести до конца работу. Все заканчивалось разговорами о том, что это сделать нельзя и мне нужно делать новую посадочную страницу. Михаил провел оптимизацию скриптов и скорость загрузки существенно выросла!