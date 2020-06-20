_easy

Бальжинимаев _easy

 
23 годаКитай/Харбин
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Нужен лендинг? Интернет магазин? Натянуть шаблон на CMS? Поздравляю! ВЫ по адресу

Client: HTML5 CSS3(bootstrap) Javascript(+babel, vue)

Server: PHP5/7 MySQL Node next MongoDB

Graph: AdobePhotoshop AdobeIllustrator Gimp Corel Draw

Content Managment Systems

  • Wordpess + WooCommerce
  • Joomla
  • DLE
  • MODx
  • Prestashop

|| ---- Gulp ------ || ------- Webpack -------- || ------ OpenServer ------ ||

На продакшне вы получите уникальный продукт

неиспользуемого кода  0,00% 

КАЧЕСТВЕННЫЙ Frontend  - ПРОДАЮЩИЙ

 

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высокоэффектвиный фрилансер не умеющий продавать услуги

PHPJavascriptMySQLMongoDBHTMLJoomlaBootstrapMODXWooCommercePrestashopDLEGulpVue.js
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
VGelo
Олег 
41 годУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$15
7 баллов
4 года назад
Оптимизировать изображения на сайте на платформе Bitrix
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
wdwdwd
44 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
4 года назад
Несложный сайт с видео и статьями установить на CMS
Бальжинимаев Александр (_easy)* получает Негативный отзыв *"Кормил завтраками, потом пропал, результат выдал 0, на связь не выходит
TradeRu
Филип 
50 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$40
5 баллов
4 года назад
Доделать вёрстку
Со слов исполнителя дословно: Я забил, не моё это.
guest_15928296383123
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Консультация по WP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
AnastaciaSm
Анастасия 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Доработки на кулинарный сайт WORDPRESS (php\css\возможно js)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!