Нужен лендинг? Интернет магазин? Натянуть шаблон на CMS? Поздравляю! ВЫ по адресу
Client: HTML5 CSS3(bootstrap) Javascript(+babel, vue)
Server: PHP5/7 MySQL Node next MongoDB
Graph: AdobePhotoshop AdobeIllustrator Gimp Corel Draw
Content Managment Systems
- Wordpess + WooCommerce
- Joomla
- DLE
- MODx
- Prestashop
|| ---- Gulp ------ || ------- Webpack -------- || ------ OpenServer ------ ||
На продакшне вы получите уникальный продукт
неиспользуемого кода 0,00%
КАЧЕСТВЕННЫЙ Frontend - ПРОДАЮЩИЙ
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высокоэффектвиный фрилансер не умеющий продавать услуги
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
$15
7 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
4 года назад
Бальжинимаев Александр (_easy)* получает Негативный отзыв *"Кормил завтраками, потом пропал, результат выдал 0, на связь не выходит
$40
5 баллов
4 года назад
Со слов исполнителя дословно: Я забил, не моё это.
$5
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$1
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!