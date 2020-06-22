Доделать вёрстку

$45
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок830 просмотров

Согласно ТЗ  необходимо доверстать вёрстку bootstrap + adaptive, так что бы текущие стили не поехали. Ссылки по запросу. Срок 1 день. Git. Объём 3 страницы, 2 новых блока и по мелочи.

BootstrapGit
5 лет назад
TradeRu
Филип 
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3 месяца назад

Выбранный исполнитель

_easy
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5 лет назад
$40
1 день
Escrow
Со слов исполнителя дословно: Я забил, не моё это.

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