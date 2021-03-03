Сверстать отдельно 2 сайта, web и мобилку, можно на BS4. Попапы, комбобоксы, календарик, все должно работать с примерами использования.
Верстка и натяжка на WP
Требуется сверстать и натянуть простой лендинг на WP (с Тильды).
требуется сохранить основной функционал:
1. быстрые ссылки верхнего меню;
2. ссылка "связаться с нами";
3. отправка формы на email "связаться с нами";
4. интерактивная карта в разделе контакты;
5. стрелка вверх (внизу страницы)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $400HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $80
https://www.figma.com/file/QQcCfoFB5OIWPn7BqldUjZ/аурум-(Copy)?node-id=0%3A1 макеты с всплывающими окнами. Прикрепил исходник вёрсткиЗавершен5 лет назад
- $5
Оплата только на ПриватБанк или Монобанк. Нужна верстка 2х маленьких окошек. Адаптивная, PSD нет, верстаем на глаз по картинке ) Название классов скажу в телеграме, так же скину ссылку на логотип. ...Завершен5 лет назад
Нужно внести правки в сайт opencv.org/anniversary. Описание правок: https://www.notion.so/Anniversary-0b71311e7eb14b139631c40b1f7ec460 Дизайн: https://www.figma.com/file/uQku71ZnewkaSdnBIUbqyR/OpenCV-20?node-id=357%3A29HTML-верстка6 заявокЗакрыт5 лет назад
Верстка одной страницы 3 экрана макет в adobe xd присылайте примеры работЗавершен5 лет назад
Просьба писать только тем, у кого реально есть опыт верстки с использованием технологии AMP (Accelerated mobile pages)! Пожалуйста, предоставьте 3 сверстанных Вами проекта с помощью AMP, в качестве примера, чтобы можно было оценить Вашу ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт5 лет назад
На сегодня ищем хорошего верстальщика, который сможет сверстать эти легенькие шаблоны сайта с зеркалом бк леон https://betjsecret.ru/zerkala-leon-zerkalo/ на сегодня и натянуть его на нашу админку Modx.HTML-верстка14 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, ищу верстальщика, который уже давно в теме и может быстро и качественно сверстать сайт по макетам PSD. Бюджет выше среднего, но нужен проф, с положительными отзывами. Оплата возможна только ...Завершен5 лет назад
Добрый день. Есть готовый дизайн интернет-магазина мебели. Скриншоты страниц приложил в архиве. Сами макеты сделаны в Figma. Нужна адаптивная верстка макетов под десктоп (1280-1440 и 1440+) и мобилки (320+) а также натяжка на CMS. ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Сайт html. Нужно добавить политику конфиденциальности в футер.Завершен5 лет назад