Верстка и натяжка на WP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен29 заявок700 просмотров

Требуется сверстать и натянуть простой лендинг на WP (с Тильды).

требуется сохранить основной функционал:

1. быстрые ссылки верхнего меню;

2. ссылка "связаться с нами";

3. отправка формы на email "связаться с нами";

4. интерактивная карта в разделе контакты;

5. стрелка вверх (внизу страницы)

TildaWordPress
5 лет назад
Innox
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Выбранный исполнитель

Max_Work
Максим 
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$20
1 день
Escrow
Работа выполнена без замечаний, все работает, рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик, чёткая постановка задачи и быстрая оплата.

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