HTML верстка сайта

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Закрыт14 заявок1105 просмотров

На сегодня ищем хорошего верстальщика, который сможет сверстать эти легенькие шаблоны сайта с зеркалом бк леон https://betjsecret.ru/zerkala-leon-zerkalo/ на сегодня и натянуть его на нашу админку Modx. 

HTMLMODX
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