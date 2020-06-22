Верстка и натяжка на движок магазина мебели.

Добрый день.

Есть готовый дизайн интернет-магазина мебели. Скриншоты страниц приложил в архиве. Сами макеты сделаны в Figma. Нужна адаптивная верстка макетов под десктоп (1280-1440 и 1440+) и мобилки (320+) а также натяжка на CMS. Версии для планшетов нет. Движок предлагайте (кроме самописных) какой считаете наиболее подходящим под задачу. В магазине реализованы некоторые фишки, которые не встречаются в большинстве магазинов - есть особенности и в части админки и в части функционала самого магазина. Поэтому учитывайте это, пожалуйста. Большинство из них отображены на скринах, и в видео: https://youtu.be/0JReCr1A_Bo и https://youtu.be/XhgnD72gQx8 Новички с этой задачей не справятся, поэтому разумно оценивайте свои силы.

Предлагайте свои цены, сроки, на чем планируете реализовывать и желаемый порядок сотрудничества.

Если есть вопросы, просьба задавать в разделе обсуждения проекта, а не в личку, т.к. возможно ответ будет полезен и другим соискателям.