Сверстать надо простой лендос + 2 модалки. Модалки сделать фанси боксом. Все должно быть адаптивно. Проверять буду очень внимательно. От вас цена и сроки. Оплата по факту
Верстальщик из чернигова
Нужен верстак из Чернигова. Надо встречаться и вносить правки и доверстывать блоки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка38 заявокЗакрыт5 лет назад
Прошу сверстатьсайт по макету PSD, для платформы word press на чистом HTML CSS PHP + адаптивный для смартфонов iPhone Android версий от 4.5 и выше. Использовать плагины и фрейм ворки типа bootstrap и ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Небольшие правкиЗавершен5 лет назад
Нужно сделать сайт на HTML простой в котором будет говорится об одной из 30 тем данных в документы, который я скину. Моя тема ,,Программное обеспечение Apple”. Так же нужно сделать документ в котором все будет ...Закрыт5 лет назад
Сделать версту сайта похожего на этот https://www.nibulon.com/ Напишите стоимость и сроки выполненияHTML-верстка14 заявокЗакрыт5 лет назад
- $21
1. Вот ссылка на сайт http://somecatalog.movie-trailers.space/ (он на WP,доступ предоставим) 2. Вот ссылка на макет https://drive.google.com/drive/folders/1LiqPccjV8pNIs9bXh2_F2IOri3d5E1Cq (мобильную версию макета докинем) Нужно переделать сайт из 1 пункта в ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно заверстать сайт с минимальными правками на конструкторе webflowHTML-верстка10 заявокЗакрыт5 лет назад
Я хочу опубликовать свой CV (одностраничное резюме) в виде GURPS character sheet, стилизованной под Fallout типа i.pinimg.com/originals/ec..., но только не передирать 100% чтоб под копирайт не попасть :) В результате я ожидаю получить ...Завершен5 лет назад