Верстальщик из чернигова

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Закрыт2 заявки787 просмотров

Нужен верстак из Чернигова. Надо встречаться и вносить правки и доверстывать блоки.

5 лет назад
artfleur
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5 лет назад
15 отзывов(-6)

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Ирина
 
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Георгий
 
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