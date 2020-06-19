Сверстать лендинг и два модальных окна

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Закрыт38 заявок1279 просмотров

Сверстать надо простой лендос + 2 модалки. Модалки сделать фанси боксом. Все должно быть адаптивно. Проверять буду очень внимательно.

От вас цена и сроки. Оплата по факту

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