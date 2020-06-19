Нужно изменить сайт.

1. Вот ссылка на сайт http://somecatalog.movie-trailers.space/

(он на WP,доступ предоставим)

2. Вот ссылка на макет https://drive.google.com/drive/folders/1LiqPccjV8pNIs9bXh2_F2IOri3d5E1Cq

(мобильную версию макета докинем)

Нужно переделать сайт из 1 пункта в вид макета из 2 пункта.

Нужно сделать край за в 2 дня. (дел на 3 часа)

Важно уложиться в сроки!

Откликайтесь только если готов выполнить и в срок.

- Всю недостающую информацию предоставим

- Нужно будет подключить формы на нужную почту

- Нужно будет залить потом на отдельных хостинг

- Возможные мелкие правки по ходу работы

Стоимость - 1500 руб.

Если готовы, напишите: "Готов сделать в срок"