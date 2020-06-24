Верстка лендинга html+css с адаптивностью

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Завершен77 заявок2073 просмотра

Верстка одностраничного адаптивного лендинга. Исходник в PSD под сетку Bootstrap + шрифты + иконки. Мобильная версия отдельно не прорисована, будут даны пожелания как должны складываться блоки при сужении экрана. Блоки с каруселью фото (зачеркнуты на файле превью) верстать не нужно будет, мы доделаем это сами. Обработчики кнопок не нужны, тоже доделаем сами. Ищем исполнителя на перспективу дальнейшего сотрудничества по дизайнеру, который делал этот макет. Работа появляется регулярно. Если сможете предоставить ссылки на готовые работы, где можно будет взглянуть на код (интересует качество), это будет существенным плюсом.

BootstrapCSSHTML
5 лет назад
YAlex84
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Выбранный исполнитель

DjeenGreen
38 лет
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год назад
5 лет назад
$20
5 дней
Escrow
Разумные сроки, без задержек, в то же время, без спешки. Качественная верстка, с учетом специфических пожеланий. Отсутствие излишней формализации при обсуждении ТЗ, работа без лишних вопросов. Творческий подход и правки до полной удовлетворенности заказчика. Отличный специалист, рекомендую!
Четко поставленная задача, приятная и быстрая коммуникация, своевременная оплата с бонусами! Рад был сотрудничать!

Заявки фрилансеров

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