Верстка лендинга html+css с адаптивностью

Верстка одностраничного адаптивного лендинга. Исходник в PSD под сетку Bootstrap + шрифты + иконки. Мобильная версия отдельно не прорисована, будут даны пожелания как должны складываться блоки при сужении экрана. Блоки с каруселью фото (зачеркнуты на файле превью) верстать не нужно будет, мы доделаем это сами. Обработчики кнопок не нужны, тоже доделаем сами. Ищем исполнителя на перспективу дальнейшего сотрудничества по дизайнеру, который делал этот макет. Работа появляется регулярно. Если сможете предоставить ссылки на готовые работы, где можно будет взглянуть на код (интересует качество), это будет существенным плюсом.