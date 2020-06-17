Верстка html письма

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Закрыт16 заявок936 просмотров

Сверстать html письмо которое будет высылаться через WP - woocommerce.

Доступов к админке  не будет.

Нужно письмо, которое я смогу потом безболезненно интегрировать в вукомерс

HTMLWooCommerceWordPress
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