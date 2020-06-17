Требуется адаптивно сверстать (на bootstrap) страницы дизайна интернет-магазина используя html5+css3+js+jquery. На страницы необходимо подключить fancyapps + прочие плагины. Все страницы на одном каркасе (прикрепляю). Также прикрепляю несколько страниц для примера, чтобы было понимание по ...
HTML-презентация дизайна главной страницы сайта
- Знайти та дослідити сайти конкурентів
- Надихнутись гарними візуальними прикладами дизайну веб-сайтів
- Придумати доменне ім'я для проекту і переконатися, що таке ім'я є доступне для покупки в доменних продавців.
- Отримавши назву намалювати логотип для майбутнього сайту
- Намалювати прототип, щоб зрозуміти ключові елементи та блоки з яких буде складатись веб-сайт
- Намалювати дизайн головної сторінки сайту (десктопна та мобільна версія)
Тема сайту на ваш розсуд. Приклад прикріплюю.
Головне не якість, а швидкість.
Найти и исследовать сайты конкурентов
Вдохновиться красивыми визуальными примерами дизайна веб-сайтов
Придумать доменное имя для проекта и убедиться, что такое имя есть доступное для покупки в доменных продавцов.
Получив название нарисовать логотип для будущего сайта
Нарисовать прототип, чтобы понять ключевые элементы и блоки из которых будет состоять сайт
Нарисовать дизайн главной страницы сайта (десктопная и мобильная версия)
Проект на украинском языке.Тема сайта на ваше усмотрение. Пример прикрепляю.Главное не качество, а скорость.
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