HTML-презентация дизайна главной страницы сайта

Знайти та дослідити сайти конкурентів

Надихнутись гарними візуальними прикладами дизайну веб-сайтів

Придумати доменне ім'я для проекту і переконатися, що таке ім'я є доступне для покупки в доменних продавців.

Отримавши назву намалювати логотип для майбутнього сайту

Намалювати прототип, щоб зрозуміти ключові елементи та блоки з яких буде складатись веб-сайт

Намалювати дизайн головної сторінки сайту (десктопна та мобільна версія)

Проєкт на українській мові.

Тема сайту на ваш розсуд. Приклад прикріплюю.

Головне не якість, а швидкість.

Найти и исследовать сайты конкурентов

Вдохновиться красивыми визуальными примерами дизайна веб-сайтов

Придумать доменное имя для проекта и убедиться, что такое имя есть доступное для покупки в доменных продавцов.

Получив название нарисовать логотип для будущего сайта

Нарисовать прототип, чтобы понять ключевые элементы и блоки из которых будет состоять сайт

Нарисовать дизайн главной страницы сайта (десктопная и мобильная версия)

Проект на украинском языке.Тема сайта на ваше усмотрение. Пример прикрепляю.Главное не качество, а скорость.