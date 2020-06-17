HTML-презентация дизайна главной страницы сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки716 просмотров
  • Знайти та дослідити сайти  конкурентів
  • Надихнутись гарними візуальними прикладами дизайну веб-сайтів
  • Придумати доменне ім'я для проекту і переконатися, що таке ім'я є доступне для покупки в доменних продавців.
  • Отримавши назву намалювати логотип для майбутнього сайту
  • Намалювати прототип, щоб зрозуміти ключові елементи та блоки з яких буде складатись  веб-сайт
  • Намалювати дизайн головної сторінки  сайту (десктопна та мобільна версія)
Проєкт на українській мові.

Тема сайту на ваш розсуд. Приклад прикріплюю.

Головне не якість, а швидкість.

Найти и исследовать сайты конкурентов

Вдохновиться красивыми визуальными примерами дизайна веб-сайтов

Придумать доменное имя для проекта и убедиться, что такое имя есть доступное для покупки в доменных продавцов.

Получив название нарисовать логотип для будущего сайта

Нарисовать прототип, чтобы понять ключевые элементы и блоки из которых будет состоять сайт

Нарисовать дизайн главной страницы сайта (десктопная и мобильная версия)

Проект на украинском языке.Тема сайта на ваше усмотрение. Пример прикрепляю.Главное не качество, а скорость.

HTML
5 лет назад
guest_15924178425502
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
12 минут назад
168 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
HTML-верстка
Максим
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
14 отзывов
5 лет назад