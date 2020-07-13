Ищем PHP-разработчика c опытом работы от 1 года. Важно хорошее знание PHP и фреймворка Laravel. Задачи: верстка на новый шаблон веб-сайта, разработка внутренней ЦРМ и выпуск готового решения на рынок США. Бюро ...
Верстка дизайна интернет магазина
Требуется адаптивно сверстать (на bootstrap) страницы дизайна интернет-магазина используя html5+css3+js+jquery. На страницы необходимо подключить fancyapps + прочие плагины.
Все страницы на одном каркасе (прикрепляю). Также прикрепляю несколько страниц для примера, чтобы было понимание по наполнению этого каркаса.
Итого 1 главная страница и 13 внутренних (включая списки товаров, карточки товаров, список категорий, корзина, оформление заказа). Каждая страница показана в ширине 1020, 768 и 320 px. Исходник - послойный photoshop.
Есть ТЗ, где описаны важные моменты по верстке.
Оплата либо Яндекс.Деньги, либо на карту Сбербанка (если другой регион, то комиссия за ваш счет).
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