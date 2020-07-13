Верстка дизайна интернет магазина

Требуется адаптивно сверстать (на bootstrap) страницы дизайна интернет-магазина используя html5+css3+js+jquery. На страницы необходимо подключить fancyapps + прочие плагины.

Все страницы на одном каркасе (прикрепляю). Также прикрепляю несколько страниц для примера, чтобы было понимание по наполнению этого каркаса.

Итого 1 главная страница и 13 внутренних (включая списки товаров, карточки товаров, список категорий, корзина, оформление заказа). Каждая страница показана в ширине 1020, 768 и 320 px. Исходник - послойный photoshop.

Есть ТЗ, где описаны важные моменты по верстке.

Оплата либо Яндекс.Деньги, либо на карту Сбербанка (если другой регион, то комиссия за ваш счет).