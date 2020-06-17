HTML верстка шаблонов

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Закрыт8 заявок768 просмотров

Сайт на админке от Modx, пока что без шаблонов, рассматриваю сейчас с какого сайта можно будет скопировать нам шаблоны и поменять CSS стили. Остановился на сайте рейтинга казино с многими плюшками.

CSSHTMLMODX
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