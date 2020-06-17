HTML верстка шаблонов

Всем привет! Необходимо разработать интерактивный баннер(под фейсбук) по видеорефу, который мы предоставим. Исходники также предоставим. По формату должен быть 9:16(как у iPhone 6/7/8), то есть на любых устройствах именно в таком формате должно отображаться. ...