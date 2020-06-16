Всем привет! Внимательно ознакомьтесь с проектом! Задача Нужно сверстать и настроить график Задачу в ТЗ прикрепил к проекту Если что то неясно, задавайте вопросы 1. Оплата – 50% Верстка ...
Верстка сайта
Здравствуйте!Нужна верстка, почти пиксельперфект, нужно обращать внимание на отступы/межстрочный/межбуквенный интервал и пр. Верстка должна быть валидной, адекватно отображаться в последних версиях популярных брааузеровВерстка делается для дальнейшей натяжки поэтому:-всплывашки фенсибоксом должны быть-пагинация, показать еще - просто ссылки-все функциональные UI должны быть заскриптованыНе должно быть такой фигни в верстке (встречались уже):-шрифтов нет-стили по айди не должны быть (делать нужно через рекомпиляторы)-на клики не стилями менять функциональные элементы а просто через класс -звездочки должно быть див с классом и один стиль (ширина 80%)-не должно быть стилей прописанных в htmlПример верстки, как должно быть сделано https://www.dropbox.com/s/jgjcnzaow8y81n1/build_arbat.zip?dl=0 Что верстать:https://mondaystudio.ru/904/1/catalog.jpg https://mondaystudio.ru/904/1/catalog1.jpg https://mondaystudio.ru/904/1/chekout.jpg https://mondaystudio.ru/904/1/compare.jpg https://mondaystudio.ru/904/1/curt.jpg https://mondaystudio.ru/904/1/item.jpg https://mondaystudio.ru/904/1/main.jpg https://mondaystudio.ru/904/1/main1.jpg https://mondaystudio.ru/904/1/news.jpg https://mondaystudio.ru/904/1/reg_enter.jpg https://mondaystudio.ru/904/1/search.jpg https://mondaystudio.ru/904/1/text.jpgПишем сроки и стоимость
Заявки фрилансеров
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