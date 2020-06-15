Нужно создать сайт для мобильной версии

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок1123 просмотра

Нужно сверстать по картинках сайт для мобильного приложения, можно есть еще несколько фото. Нужно только отображения html,css,js, phссылка на архив с  примерами))

Нужно зделать без внешний визовов к сервисам гугла и прочих.

для разних браузеров хром, сафари музила

https://drive.google.com/file/d/1xtXlDwkCF4gfJpjGTGHGgYhgdWc_LNVM/view?usp=sharing

CSSHTMLJavaScript
5 лет назад
Djecos
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Вениамин
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Никита
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Артём
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Иван
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
29 отзывов(-2)
5 лет назад
Дмитрий
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Владислав
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Анна
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
Темур
 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
19 отзывов
5 лет назад
Александр
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Сергей
 
44 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Илья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Руслан
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Виталий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
61 отзыв
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка сайта

    $70

    https://www.figma.com/file/l6mFiwILG7rnZdsu7PssfE/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80-%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4?node-id=0%3A1 макет-Каталог должен быть исправлен  в соответствии с последней версией:  yadi.sk/i/pUJZI63tMN7Zuw, иконки на фигме находятся во фрейме с цветными иконками-На главной фоновая картинка должна быть анимацией, ссылка для скачивания: https://pixabay.com/ru/videos/%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-1992/ Сайт обязательно должен быть адаптивным.Это вопросы и пояснения ...

    FigmaNode.js
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сверстать форму ТОРГ12 в HTML

    Необходимо сделать шаблон формы ТОРГ12 в html формате с последующей подстановкой данных из PHP массива. В форме нужно разместить метки, вместо которых будут подставляться реальные данные вида {ИНН Продавца} или {Дата документа}. Пример данных по ...

    HTMLPHP
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется верстальщик

    $78

    Нужен верстальшик для верстки и для натяжки дизайна 22 страниц ( компьютер и мобильные версии) сайта. Цена верстки с натяжкой 250 руб за страницу.Верстать нужно на vuejs

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Правки приложения

    Переделать\доделать сортировку элементов и сделать прелоадер. Подробности при переписке https://github.com/deniskeller/vanillajs-tasklist/tree/refactoring

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать форму обратной связи

    Есть простенький сайт из 7 страниц на html.  Нужно прикрутить форму обратной связи.  Пример того, как должна выглядеть форма и какие в ней поля - прикрепил.  Не помешала бы еще ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад