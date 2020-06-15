Нужно создать сайт для мобильной версии

Нужно сверстать по картинках сайт для мобильного приложения, можно есть еще несколько фото. Нужно только отображения html,css,js, phссылка на архив с примерами))

Нужно зделать без внешний визовов к сервисам гугла и прочих.

для разних браузеров хром, сафари музила

https://drive.google.com/file/d/1xtXlDwkCF4gfJpjGTGHGgYhgdWc_LNVM/view?usp=sharing