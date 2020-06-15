Верстка сайта

https://www.figma.com/file/l6mFiwILG7rnZdsu7PssfE/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80-%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4?node-id=0%3A1 макет-Каталог должен быть исправлен в соответствии с последней версией: yadi.sk/i/pUJZI63tMN7Zuw, иконки на фигме находятся во фрейме с цветными иконками-На главной фоновая картинка должна быть анимацией, ссылка для скачивания: https://pixabay.com/ru/videos/%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-1992/ Сайт обязательно должен быть адаптивным.Это вопросы и пояснения что задавал я https://docs.google.com/document/d/1zJ8w9MkVeUnPZl4IGjAq2-aRK3_oVR0VTT0RTsmPp18/edit?usp=sharing

Материал: https://yadi.sk/d/t3qvAaoxX1McJ

Есть готовая верстка. Но очень кривая. Могу ее прислать кому надо. Сделать нужно с нуля. По срокам в 2 дня. Новичкам проект не подходит. Оплата по факту работы. На этом проекте фрилансеры получили три негативных отзыва. Ищу уверенного в себе верстака с которым смогу работать и дальше!