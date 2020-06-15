Требуется верстальщик

$78
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок1000 просмотров

Нужен верстальшик для верстки и для натяжки дизайна 22 страниц ( компьютер и мобильные версии) сайта.

Цена верстки с натяжкой 250 руб за страницу.Верстать нужно на vuejs 

5 лет назад
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