Требуется верстальщик

Ищу верстальщика для верстки экранов мобильного приложения. Все экраны уже готовы в виде PSD файлов. Версткадолжна быть под Angular 9. Предпочту верстальщика с опытом верстки под мобильныеустройства. Но также дорога открыта и для тех, кто хочет ...