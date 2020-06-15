Верстка для мобильных приложений

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок704 просмотра

Ищу верстальщика для верстки экранов мобильного приложения. Все экраны уже готовы в виде PSD файлов. Версткадолжна быть под Angular 9. Предпочту верстальщика с опытом верстки под мобильныеустройства. Но также дорога открыта и для тех, кто хочет себя попробовать. Могу

дать примеры верстки, чтобы посмотрели как надо делать. 

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