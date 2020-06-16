Добрый день! Есть сайт https://ek-autovl.ru/, понадобилось отрисовать макеты для новых страниц: Страница услуги (макет один и тот же, меняются только картинки в шапке); Страница статьи\новости; Страница товара; Страница списка ...
Переделать калькулятор в новую верстку
Здравствуйте.
Имеется старый сайт с калькулятором, для него сделали новую верстку, и в ней нужно повторить работу калькулятора.
Вот задачу объяснил подробно https://www.loom.com/share/53ad5c2192154af4b255c6626a43e87c (видео 2:30 )
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