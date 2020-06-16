Переделать калькулятор в новую верстку

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Завершен10 заявок970 просмотров

Здравствуйте.

Имеется старый сайт с калькулятором, для него сделали новую верстку, и в ней нужно повторить работу калькулятора.

Вот задачу объяснил подробно https://www.loom.com/share/53ad5c2192154af4b255c6626a43e87c (видео 2:30 )

5 лет назад
OldSkorpin
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sha9
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Работа выполнена действительно великолепно, лучше чем заказывал. Очень рекомендую.
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