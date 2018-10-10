Magento Developer

Хорошо дешево не бывает!!

Разработка уникальных веб-проектов:

HTML5 и CSS3, JS

валидная верстка - полное соблюдение стандартов W3C

разработка уникальных модулей для CMS

mysql и PHP

разработка интернет магазинов с нуля

разработка сайтов с нуля

работаю с CMS Joomla, Magento, Bitrix, Opencart, DLE и другими

Близко знаком с компонентами ZOO,K2, joomshopping, JomSocial, Sblock и многими другими

Имею опыт в создании, сопровождении и продвижении веб-сайтов в поисковых системах более 5-ти лет. Разработка сайтов выполняется с использованием новейших веб-технологий, а их продвижение только, так называемыми "белыми" методами, что даст гарантированный и длительный результат.