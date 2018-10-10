sha9

Артем sha9

 
32 годаУкраина/Днепр
9 лет на фриланс-бирже
Был
10 дней назад
Magento Developer

Хорошо дешево не бывает!!

Разработка уникальных веб-проектов:

  • HTML5 и CSS3, JS
  • валидная верстка - полное соблюдение стандартов W3C
  • разработка уникальных модулей для CMS
  • mysql и PHP
  • разработка интернет магазинов с нуля
  • разработка сайтов с нуля
  • работаю с CMS Joomla, Magento, Bitrix, Opencart, DLE и другими
  • Близко знаком с компонентами ZOO,K2, joomshopping, JomSocial, Sblock и многими другими
Никаких посредников, все делаю сам.

Имею опыт в создании, сопровождении и продвижении веб-сайтов в поисковых системах более 5-ти лет. Разработка сайтов выполняется с использованием новейших веб-технологий, а их продвижение только, так называемыми "белыми" методами, что даст гарантированный и длительный результат.

PHPJavascriptOpenCartMySQLHTMLJoomlaMagentoБитриксDLEJoomShopping
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$100
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Отзывы заказчиков
OldSkorpin
Илья 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$100
10 баллов
4 года назад
Переделать калькулятор в новую верстку
Работа выполнена действительно великолепно, лучше чем заказывал. Очень рекомендую.
Все отлично , приятно было работать. Спасибо
Ответный отзыв
w33300
Павел 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$400
10 баллов
4 года назад
Верстка макетов и натяжка на CMS Joomla
Работа выполнена отлично
Все шикарно, очень рекомендую
Ответный отзыв
Nik9191
Никита 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Поправить футер и шапку на сайте
Артем полностью справился с задачей, всегда был на связи и давал полезные рекомендации в процессе работы. Рекомендую к сотрудничеству!
Все отлично , рекомендую
Ответный отзыв
fonarev
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Пофиксить Joomla
Артем справился со всеми правками за минимальное время, по ходу решил еще одну техническую проблему. Рекомендую как высококлассного специалиста.
Все круто , были проблемы с подключением но Константин проявил терпение и помог с этим, оплата быстрая, рекомендую.
Ответный отзыв
Stels010
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Нужно расширить меню, и сделать страницы категорий
Все супер обращаюсь не первый раз, все всегда по высшему классу!
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
HTML-верстка
40 отзывов(-1)
$10/час
от $100от 1 дня
#243
Веб-программирование
18 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#233