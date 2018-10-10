Magento Developer
Хорошо дешево не бывает!!
Разработка уникальных веб-проектов:
- HTML5 и CSS3, JS
- валидная верстка - полное соблюдение стандартов W3C
- разработка уникальных модулей для CMS
- mysql и PHP
- разработка интернет магазинов с нуля
- разработка сайтов с нуля
- работаю с CMS Joomla, Magento, Bitrix, Opencart, DLE и другими
- Близко знаком с компонентами ZOO,K2, joomshopping, JomSocial, Sblock и многими другими
Имею опыт в создании, сопровождении и продвижении веб-сайтов в поисковых системах более 5-ти лет. Разработка сайтов выполняется с использованием новейших веб-технологий, а их продвижение только, так называемыми "белыми" методами, что даст гарантированный и длительный результат.
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$100
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Портфолио
- Из PSD в HTML484 просмотра
- Из PSD в HTML490 просмотров
- Верстка и натяжка на Bitrix477 просмотров
- Верстка + натяжка на DLE ( 100 баллов в GOOGLE)376 просмотров
- Сайт под ключ1004 просмотра
- Сайт под ключ на joomla 3932 просмотра
- Обновление Joomla + адаптация нового шаблона909 просмотров
- Верстка по PSD + программирование930 просмотров
- Адаптивная верстка по макету PSD + натяжка на CMS858 просмотров
- Верстка по макету PSD1247 просмотров
- Уникальный проект "под ключ" на Joomla 3751 просмотр
- Сайт "под ключ" на движке Joomla747 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
4 года назад
Работа выполнена действительно великолепно, лучше чем заказывал. Очень рекомендую.
Ответный отзыв
Все отлично , приятно было работать. Спасибо
$400
10 баллов
4 года назад
Работа выполнена отлично
Ответный отзыв
Все шикарно, очень рекомендую
$100
10 баллов
5 лет назад
Артем полностью справился с задачей, всегда был на связи и давал полезные рекомендации в процессе работы. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Все отлично , рекомендую
$100
10 баллов
5 лет назад
Артем справился со всеми правками за минимальное время, по ходу решил еще одну техническую проблему. Рекомендую как высококлассного специалиста.
Ответный отзыв
Все круто , были проблемы с подключением но Константин проявил терпение и помог с этим, оплата быстрая, рекомендую.
$100
10 баллов
5 лет назад
Все супер обращаюсь не первый раз, все всегда по высшему классу!
Ответный отзыв
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству.
HTML-верстка
40 отзывов(-1)
$10/час
от $100от 1 дня
#243
Веб-программирование
18 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#233