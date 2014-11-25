fonarev

Константин Мунтян fonarev

 
48 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Пофиксить Joomla

    После обновления сервера до php 7 появились баги на сайте на joomla. 1. Не переходит дальше первой страницы. 2. Депрекнуты какие-то модули, их нужно или обновить, или отключить вместе с уведомлениями.  ...

    JoomlaPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сайт на Yii2 за 12 дней

    $500

    UPD: добавлено ТЗ. - Требуется разработка небольшого проекта на Yii, связанного с парсингом, ТЗ см. ниже. Готовые проекты по парсингу сайтов будут плюсом. Требуемые навыки: php, Yii2, mySQL, JS, node.js, ajax. Верстка и css не ...

    AJAXCSSJavaScriptMySQLNode.js
    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Sitemap.xml для 400 субдоменов

    Необходимо создать скрипт-генератор динамически обновляемого файла sitemap для сайта с большим количеством субдоменов. "Динамически обновляемого" означает добавление в каждый файл новых страниц и удаление более несуществующих при каждом цикле генерации. Сайт написан на Yii, необходим исполнитель ...

    Yii
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Починить форму Wordpress

    На странице freeforukrainianland.org починить форму внизу страницы. Желаемый результат: содержимое формы проходит верификацию цифровой капчей, добавляется в список, кладется в базу, счетчик вверху страницы увеличивается. Форма работала до переноса на новый хостинг.

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Перевод статьи 14 тыс. символов

    СРОЧНО - Требуется перевод статьи с русского на английский язык. Тематика - общая, есть несколько специализированных терминов, которые помогу уточнить. Объем - ок. 14000 символов. Основное требование к исполнителю ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать ЧПУ из урлов с рядом параметров + sitemap.xml

    Есть сайт со строкой поиска, php+mysql. Результат поиска в урле выглядит примерно как /search.php?lang=ru&amp;perpage=50&amp;region=0&amp;key=938. Необходимо: 1. Сделать ЧПУ по заданным маскам. 2. Сделать генератор sitemap.xml из всех страниц, имеющих ЧПУ.

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Настроить viewport для мобильного FF и iPhone/iPad

    $10

    Есть верстка страницы под мобильные устройства. В ней существует проблема с отображением в мобильной версии Firefox и на устройствах Apple — верстка не влезает в экран. Для Chrome и Opera проблема корректно решена через "initial-scale=0.5". ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Администратор аккаунта соцсети / Контент-менеджер

    $300

    На проектную работу (минимум 2 месяца) требуется администратор аккаунтов (5). Работа — самостоятельный подбор контента (цитат, фото, текстов, ссылок, новостей) и публикация в соцсетях. Дается тематический план, оплата по выполнению, еженедельно. Загрузка ...

    Управление проектами24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статья в Википедии

    $50

    Требуется пользователь со статусом Редактора Википедии с опытом и размещенными статьями. Необходимо грамотно разместить статью и в течение определенного периода быть на связи, сопровождать изменения.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • 80 статей за 2 дня

    Тематика "Строительство, ремонт квартир". Объем статьи 1,4-1,5 кб. Работа срочная. Требования к тексту высокие. Оплата после выполнения работ. Интересует ваша цена и опыт создания такого рода текстов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • PR-сопровождение

    $500

    Регулярно заказываю новости и публикации с размещением на тематических сайтах. Тематика - новый сайт по поиску строителей и ремонтников, задача - раскрутка и пиар-поддержка. Формат работы - удаленный PR-менеджер. Я еженедельно ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка 1-й страницы

    Необходимо сверстать 1 страницу для работающего сайта на основе готового CSS — разобраться в шаблоне, стилях и аккуратно их использовать, не нарушив общего внешнего вида. Верстка нужна кроссбраузерная, пиксель в пиксель. Сайт, для которого делается ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка сайта

    Требуется сверстать около 20 страниц (~4-5 шаблонов). Исходники в *.psd Верстка интересная/сложная. Несколько слоев, модальные окна, много динамики для различных ajax-событий, горизонтальная прокрутка нескольких кадров на главной, реакция на события. ...

    AJAX
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать сайт

    $3000

    Необходимо разработка сайта, без дизайна и верстки — только 1) программирование, 2) CMS и 3) настройка сервера. Дизайн и верстка готовы. Ищу команду либо разработчика, имевших опыт в интеграции таких модулей и API: — ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Падает MySQL

    $50

    Периодично, в последнее время пару раз в неделю, падает MySQL, лечится простым рестартом базы. Иногда, не помогает (если сразу не запускаем - в течение 10 минут) - приходится перегружать весь сервер. ...

    MySQL
    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Информер для сайта СМИ

    $150

    Необходимо изготовить информер СМИ (типа Redtram, Marketgid) для обмена с другими площадками. В разработку входят: - верстка основного блока (дизайн предоставляется), - страница настроек информера (фон, верхняя плашка, обводка, кол-во анонсов, шрифт, ...

    AJAXPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать опрос (задание срочное)

    $100

    В самописную CMS нужно сделать модуль опроса по примеру http://www.glavred.info/poll/ Модуль включает: - вывод на главную страницу блочка с текущим опросом в требуемом дизайне - просмотр результата без участия ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров

aramkettsyan
Арам 
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
9 баллов
6 лет назад
Пофиксить баг на Yii
Yii
Хороший заказчик, рекомендую.
Отзывчивый и профессиональный исполнитель с широким стеком технологий. Разобрался в чужом коде, все выполнил по договоренности. Рекомендую работать с Арамом.
Ответный отзыв
sha9
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Пофиксить Joomla
JoomlaPHP
Все круто , были проблемы с подключением но Константин проявил терпение и помог с этим, оплата быстрая, рекомендую.
Артем справился со всеми правками за минимальное время, по ходу решил еще одну техническую проблему. Рекомендую как высококлассного специалиста.
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korjavin
Иван 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$90
10 баллов
8 лет назад
Sitemap.xml для 400 субдоменов
Yii
Отличный заказчик , исчерпывающие ТЗ, не оставляющее место для догадок и вопросов. На связи, аргументы принимает, оплата сразу. Рекомендую!
Лучшие рекомендации. Сроки оценивает взвешенно и придерживается их. Комментирует свои действия и планы. Для моего проекта избрал не самый быстрый, а наиболее эффективный способ решения. Доволен сотрудничеством, рекомендую работать с Иваном.
Ответный отзыв
tevik
Денис 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Починить форму Wordpress
WordPress
Заказчик знает чего хочет, постоянно на связи, оплата моментальна! Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Рекомендую работать с Денисом. Все по делу, без лишних разговоров, разобрался в чужом коде за вечер.
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Malebat
Максим 
51 год
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Сделать ЧПУ из урлов с рядом параметров + sitemap.xml
MySQLPHP
Рад сотрудничеству. Четкая постановка задачи, адекватное общение, своевременная оплата.
Максим обстоятельно подошел к делу. Вник в чужой код, самостоятельно разобрался в проблеме и сделал работу, полностью согласно ТЗ. Найденные баги устранил без долгих обсуждений. В общении краток и по делу. Профи, рекомендую работать с ним.
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