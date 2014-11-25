Главная страница показывает отладочную информацию. Необходимо разобраться, что перестало работать и пофиксить баг в проекте на Yii.
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
После обновления сервера до php 7 появились баги на сайте на joomla. 1. Не переходит дальше первой страницы. 2. Депрекнуты какие-то модули, их нужно или обновить, или отключить вместе с уведомлениями. ...Завершен7 лет назад
- $500
UPD: добавлено ТЗ. - Требуется разработка небольшого проекта на Yii, связанного с парсингом, ТЗ см. ниже. Готовые проекты по парсингу сайтов будут плюсом. Требуемые навыки: php, Yii2, mySQL, JS, node.js, ajax. Верстка и css не ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать скрипт-генератор динамически обновляемого файла sitemap для сайта с большим количеством субдоменов. "Динамически обновляемого" означает добавление в каждый файл новых страниц и удаление более несуществующих при каждом цикле генерации. Сайт написан на Yii, необходим исполнитель ...Завершен8 лет назад
На странице freeforukrainianland.org починить форму внизу страницы. Желаемый результат: содержимое формы проходит верификацию цифровой капчей, добавляется в список, кладется в базу, счетчик вверху страницы увеличивается. Форма работала до переноса на новый хостинг.Завершен8 лет назад
СРОЧНО - Требуется перевод статьи с русского на английский язык. Тематика - общая, есть несколько специализированных терминов, которые помогу уточнить. Объем - ок. 14000 символов. Основное требование к исполнителю ...Переводы7 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт со строкой поиска, php+mysql. Результат поиска в урле выглядит примерно как /search.php?lang=ru&perpage=50&region=0&key=938. Необходимо: 1. Сделать ЧПУ по заданным маскам. 2. Сделать генератор sitemap.xml из всех страниц, имеющих ЧПУ.Завершен10 лет назад
- $10
Есть верстка страницы под мобильные устройства. В ней существует проблема с отображением в мобильной версии Firefox и на устройствах Apple — верстка не влезает в экран. Для Chrome и Opera проблема корректно решена через "initial-scale=0.5". ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
В административной части сайта не выводится окно редактирования текста (FCKeditor). Необходимо найти и устранить причину.Завершен10 лет назад
- $300
На проектную работу (минимум 2 месяца) требуется администратор аккаунтов (5). Работа — самостоятельный подбор контента (цитат, фото, текстов, ссылок, новостей) и публикация в соцсетях. Дается тематический план, оплата по выполнению, еженедельно. Загрузка ...Управление проектами24 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется пользователь со статусом Редактора Википедии с опытом и размещенными статьями. Необходимо грамотно разместить статью и в течение определенного периода быть на связи, сопровождать изменения.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $20
Оперативно нарисовать баннер 728х90 по заданной теме.Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Тематика "Строительство, ремонт квартир". Объем статьи 1,4-1,5 кб. Работа срочная. Требования к тексту высокие. Оплата после выполнения работ. Интересует ваша цена и опыт создания такого рода текстов.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Регулярно заказываю новости и публикации с размещением на тематических сайтах. Тематика - новый сайт по поиску строителей и ремонтников, задача - раскрутка и пиар-поддержка. Формат работы - удаленный PR-менеджер. Я еженедельно ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо сверстать 1 страницу для работающего сайта на основе готового CSS — разобраться в шаблоне, стилях и аккуратно их использовать, не нарушив общего внешнего вида. Верстка нужна кроссбраузерная, пиксель в пиксель. Сайт, для которого делается ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется сверстать около 20 страниц (~4-5 шаблонов). Исходники в *.psd Верстка интересная/сложная. Несколько слоев, модальные окна, много динамики для различных ajax-событий, горизонтальная прокрутка нескольких кадров на главной, реакция на события. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $3000
Необходимо разработка сайта, без дизайна и верстки — только 1) программирование, 2) CMS и 3) настройка сервера. Дизайн и верстка готовы. Ищу команду либо разработчика, имевших опыт в интеграции таких модулей и API: — ...Закрыт13 лет назад
- $50
Периодично, в последнее время пару раз в неделю, падает MySQL, лечится простым рестартом базы. Иногда, не помогает (если сразу не запускаем - в течение 10 минут) - приходится перегружать весь сервер. ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $150
Необходимо изготовить информер СМИ (типа Redtram, Marketgid) для обмена с другими площадками. В разработку входят: - верстка основного блока (дизайн предоставляется), - страница настроек информера (фон, верхняя плашка, обводка, кол-во анонсов, шрифт, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
В самописную CMS нужно сделать модуль опроса по примеру http://www.glavred.info/poll/ Модуль включает: - вывод на главную страницу блочка с текущим опросом в требуемом дизайне - просмотр результата без участия ...Завершен14 лет назад