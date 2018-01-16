aramkettsyan

Арам aramkettsyan

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Вы ищите фрилансера который все делает быстро, качественно и недорого? Вы по адрессу :)

Я уже 5 года работаю как веб программист и имею опыт работы с такими языками как PHP, JavaScript, jQuery, CSS, HTML, SQL и т.п. При работе я использую разные фреймворки, такие как Yii, CakePHP, Zend Framework, Laravel, Angular JS, Backbone JS, Ext JS и другие. Работаю соблюдая все стандарты и пишу понятный код. Слежу за тем, чтобы код был защищенным от разных видов атак. Думаю на этом все. Если будут вопросы, пишите :) Спасибо за внимание :) 

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Отзывы заказчиков

nik_skolkovo
Никита 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Внести изменения на сайте PHP
LaravelPHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
denis7778
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$107
10 баллов
6 лет назад
Требуется доделать лендинг
Всё ок
Рекомендую
Ответный отзыв
fonarev
48 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$30
9 баллов
6 лет назад
Пофиксить баг на Yii
Yii
Отзывчивый и профессиональный исполнитель с широким стеком технологий. Разобрался в чужом коде, все выполнил по договоренности. Рекомендую работать с Арамом.
Хороший заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
Vital000
Виталий 
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Требуется разработчик для доработки проекта.
BootstrapJavaScriptVue.jsYii
Рекомендую.
Рекомендую
Ответный отзыв
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Внести правки на сайт и доработать - WP
WordPress
Рекомендую
Рекомендую
Ответный отзыв
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Веб-программирование
11 отзывов(-1)
$15/час
от $100от 8 часов
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Интернет-магазины
3 отзыва
$15/час
от $100от 8 часов
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HTML-верстка
2 отзыва
$12/час
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
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Системы управления (CMS)
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$10/час
от $100от 10 часов
нет рейтинга
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