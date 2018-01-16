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Я уже 5 года работаю как веб программист и имею опыт работы с такими языками как PHP, JavaScript, jQuery, CSS, HTML, SQL и т.п. При работе я использую разные фреймворки, такие как Yii, CakePHP, Zend Framework, Laravel, Angular JS, Backbone JS, Ext JS и другие. Работаю соблюдая все стандарты и пишу понятный код. Слежу за тем, чтобы код был защищенным от разных видов атак. Думаю на этом все. Если будут вопросы, пишите :) Спасибо за внимание :)