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Я уже 5 года работаю как веб программист и имею опыт работы с такими языками как PHP, JavaScript, jQuery, CSS, HTML, SQL и т.п. При работе я использую разные фреймворки, такие как Yii, CakePHP, Zend Framework, Laravel, Angular JS, Backbone JS, Ext JS и другие. Работаю соблюдая все стандарты и пишу понятный код. Слежу за тем, чтобы код был защищенным от разных видов атак. Думаю на этом все. Если будут вопросы, пишите :) Спасибо за внимание :)
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
6 лет назад
LaravelPHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$107
10 баллов
6 лет назад
$30
9 баллов
6 лет назад
Yii
Отзывчивый и профессиональный исполнитель с широким стеком технологий. Разобрался в чужом коде, все выполнил по договоренности. Рекомендую работать с Арамом.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, рекомендую.
$50
10 баллов
7 лет назад
BootstrapJavaScriptVue.jsYii
Рекомендую.
$20
10 баллов
7 лет назад
WordPress
Рекомендую
Веб-программирование
11 отзывов(-1)
$15/час
от $100от 8 часов
нет рейтинга
Интернет-магазины
3 отзыва
$15/час
от $100от 8 часов
нет рейтинга
HTML-верстка
2 отзыва
$12/час
от $150от 8 часов
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$10/час
от $100от 10 часов
нет рейтинга