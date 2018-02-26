Vital000

Виталий Vital000

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработки проекта на Drupal

    $25

    http://anticorr.ayudar.ru Требуется внести несколько корректировок: 1. Установить и настроить модуль для тестирования. Пример теста во вложении. Можно выбрать любой хороший модуль, например QUIZ или аналог. Из меню будет доступ со страницы: http://anticorr.ayudar.ru/node/32 Тестирование ...

    DrupalNode.js
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка проекта на Joomla 3

    $25

    Требуется доработать слайдер на главной странице. 1. Сверстать дополнительно два слайда. 2. Сверстать для главной странице выбор из трех слайдов. Алгоритм такой:  Посетитель заходит на сайт, выбирает из трех вариантов в ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка проекта yii2

    $100

    Требуется доработать проект. Технологии yii2, vuejs, bootstrap http://anticorr6.sfu-kras.ru https://bitbucket.org/vital000/anticorr_old Задачи: После каждого вопроса в тестах выводить из базы правильный или нет был ответ.  Для иллюстрации можно посмотреть макет в приложении ...

    BootstrapYii
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Объединить размеры в фильтре. modx, minishop2

    $5

    Где то слетела группировка размеров. Сейчас из разных категорий появились дубли размеров. Во вложении скриншот где именно. http://dev.sleepkaif.ru/katalog/matrasyi/ Требуется объединить дубли размеров.

    MODX
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка проекта Modx

    $15

    Требуется разобраться с фильтром: http://dev.sleepkaif.ru/katalog/matrasyi/ Сделать его более удобным для пользователя. Сейчас от изменения размера матраса не меняется в поиске сама цена на матрас. Надо устранить. При выборе высоты матраса все остальные высоты ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка системы онлайн обучения и тестирования студентов

    $350

    Требуется переработать существующую систему обучения.  anticorr6.sfu-kras.ru  dev 1234567  Тестовый сервер, можно удалять и создавать при необходимости.  Исходный код старой системы можно посмотреть тут: bitbucket.org/vital000/an...  ...

    Git
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Внедрение дизайна на modx.

    Требуется натянуть новый дизайн на существующий сайт: https://sleepkaif.ru/ В верстке нет самой корзины. Использовать либо внешний вид который есть сейчас, или вставитъ какой то свой вариант подходящий. Используемый технологии: ModX Revominishop2bootstrapПри переносе оставить функционал ...

    BootstrapMODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Переработка проекта тестирования студентов

    $170

    Требуется переработать существующий код сайта. Сейчас сложно расширять функционал. Сейчас бакенд частично сделан с использованием vuejs. Требуется или переписать часть кода или сделать совсем с нуля если будет быстрее и проще. Сейчас используются следующие фреймворки:  ...

    BootstrapYii
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется разработчик для доработки проекта.

    $50

    Требуется частичная переработка функционала.   Проект связан с тестированием студентов.   Технологии: Bootstrap, yii2, vue js.   Подробности по скайпу  Кто свободен из фрилансеров, отзовитесь!  На доработки 3 дня.

    BootstrapJavaScriptVue.jsYii
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработка проекта на базе фреймворков yii2 и vue js.

    $50

    Требуется частичная переработка функционала.  Проект связан с тестированием студентов.  Технологии: Bootstrap, yii2, vue js.  Подробности по скайпу Кто свободен из фрилансеров, отзовитесь! На доработки 2 дня.

    BootstrapJavaScriptVue.jsYii
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта на modx.

    $20

    Требуется создать дополнительный раздел на сайте для статей. Статьи будут выглядеть на подобии блога. В статьях будут фото, комменты. Оптимизировать, сделать автоперелинковку, сделать семантическую разметку. Оформление основного сайта. Оформление самого раздела: Фото, краткое ...

    MODX
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка проекта

    $50

    Требуется доработка проекта. Исполнителю необходимо знать следующие фреймворки: Yii2 vui.js bootstrap Ищется разработчик который не будет пропадать на несколько недель.  Работы не слишком много, но доработки ...

    BootstrapYii
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка скрипта калькулятора.

    $7

    Подправить калькулятор: http://24rub.ru/about/calc На калькуляторе ползунок с суммой займа нужно сделать так, чтобы он мог перемещаться свободно, а срок займа подстраивался сам под пороговые значения: все что после 20 тыс это ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Поправить верстку.

    $5

    Где то сбилась верстка на сайте: http://cs22648.tmweb.ru https://prnt.sc/i3s2uk Необходимо подправить. Также в разделе форум почему то базовый шаблон на подгружается. http://cs22648.tmweb.ru/forum

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Устранить ошибку. Yii2, vui.js

    $30

    Требуется оперативно устранить ошибку в проекте. Внутренняя ошибка сервера.  Технологии: Yii2, vui.js.  На все 2 часа.  Бюджет 2000 р. Подробности по скайпу.  Пишите кто свободен.

    Yii
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Доработка проекта Modx
MODX
Интересный проект, оплата сразу, всегда на связи. Рекомендую!
Отличный специалист! Все выполнил качественно и в срок.
Ответный отзыв
lab-site
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$85
10 баллов
7 лет назад
Внедрение дизайна на modx.
BootstrapMODX
Отличный заказчик, всегда на связи, оплата сразу после проверки работы. Рекомендую к сотрудничеству.
Александр грамотный специалист, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
aramkettsyan
Арам 
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Требуется разработчик для доработки проекта.
BootstrapJavaScriptVue.jsYii
Рекомендую
Рекомендую.
Ответный отзыв
Alexander_6424
Александр 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Поправить верстку.
Отличный заказчик! Все на высшем уровне, рекомендую!!!
Выполнил быстро!
Ответный отзыв