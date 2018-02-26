http://anticorr.ayudar.ru Требуется внести несколько корректировок: 1. Установить и настроить модуль для тестирования. Пример теста во вложении. Можно выбрать любой хороший модуль, например QUIZ или аналог. Из меню будет доступ со страницы: http://anticorr.ayudar.ru/node/32 Тестирование ...
- $25Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $25
Требуется доработать слайдер на главной странице. 1. Сверстать дополнительно два слайда. 2. Сверстать для главной странице выбор из трех слайдов. Алгоритм такой: Посетитель заходит на сайт, выбирает из трех вариантов в ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $100
Требуется доработать проект. Технологии yii2, vuejs, bootstrap http://anticorr6.sfu-kras.ru https://bitbucket.org/vital000/anticorr_old Задачи: После каждого вопроса в тестах выводить из базы правильный или нет был ответ. Для иллюстрации можно посмотреть макет в приложении ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Где то слетела группировка размеров. Сейчас из разных категорий появились дубли размеров. Во вложении скриншот где именно. http://dev.sleepkaif.ru/katalog/matrasyi/ Требуется объединить дубли размеров.Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
Требуется разобраться с фильтром: http://dev.sleepkaif.ru/katalog/matrasyi/ Сделать его более удобным для пользователя. Сейчас от изменения размера матраса не меняется в поиске сама цена на матрас. Надо устранить. При выборе высоты матраса все остальные высоты ...Завершен7 лет назад
Требуется доработать проект. Технологии которые сейчас в проекте yii2, vuejs, bootstrap anticorr6.sfu-kras.ru bitbucket.org/vital000/an... Задачи: 1. Рефакторинг админ панели. Убрать из ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $350
Требуется переработать существующую систему обучения. anticorr6.sfu-kras.ru dev 1234567 Тестовый сервер, можно удалять и создавать при необходимости. Исходный код старой системы можно посмотреть тут: bitbucket.org/vital000/an... ...Закрыт7 лет назад
Требуется натянуть новый дизайн на существующий сайт: https://sleepkaif.ru/ В верстке нет самой корзины. Использовать либо внешний вид который есть сейчас, или вставитъ какой то свой вариант подходящий. Используемый технологии: ModX Revominishop2bootstrapПри переносе оставить функционал ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $170
Требуется переработать существующий код сайта. Сейчас сложно расширять функционал. Сейчас бакенд частично сделан с использованием vuejs. Требуется или переписать часть кода или сделать совсем с нуля если будет быстрее и проще. Сейчас используются следующие фреймворки: ...Закрыт7 лет назад
- $50
Требуется частичная переработка функционала. Проект связан с тестированием студентов. Технологии: Bootstrap, yii2, vue js. Подробности по скайпу Кто свободен из фрилансеров, отзовитесь! На доработки 3 дня.Завершен7 лет назад
- $50
Требуется частичная переработка функционала. Проект связан с тестированием студентов. Технологии: Bootstrap, yii2, vue js. Подробности по скайпу Кто свободен из фрилансеров, отзовитесь! На доработки 2 дня.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $20
Требуется создать дополнительный раздел на сайте для статей. Статьи будут выглядеть на подобии блога. В статьях будут фото, комменты. Оптимизировать, сделать автоперелинковку, сделать семантическую разметку. Оформление основного сайта. Оформление самого раздела: Фото, краткое ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
Требуется доработка проекта. Исполнителю необходимо знать следующие фреймворки: Yii2 vui.js bootstrap Ищется разработчик который не будет пропадать на несколько недель. Работы не слишком много, но доработки ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $7
Подправить калькулятор: http://24rub.ru/about/calc На калькуляторе ползунок с суммой займа нужно сделать так, чтобы он мог перемещаться свободно, а срок займа подстраивался сам под пороговые значения: все что после 20 тыс это ...Завершен7 лет назад
- $5
Где то сбилась верстка на сайте: http://cs22648.tmweb.ru https://prnt.sc/i3s2uk Необходимо подправить. Также в разделе форум почему то базовый шаблон на подгружается. http://cs22648.tmweb.ru/forumHTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $30
Требуется оперативно устранить ошибку в проекте. Внутренняя ошибка сервера. Технологии: Yii2, vui.js. На все 2 часа. Бюджет 2000 р. Подробности по скайпу. Пишите кто свободен.Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
Требуются правки в проекте. Подробности по скайпу. Сделать надо за сегодня. Свободные девелоперы откликнитесь)Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется доработать проект. Т.З. во вложении. Статейный сайт с каталогом строительных компаний. Проект: good-com.ru/Закрыт9 лет назад
Необходимо следующее: 1. Перенос основных баз и JComment (скрипты миграции есть на сайте joomla.org) 2. Перенос форума (Fireboard на Kunena) Не нашел скриптов.... 3. Перенос пользователей (полей Community Builder ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт14 лет назад