Доработки проекта на Drupal

Нужно перевести на Wordpress сайт продажи подогрева для бассейнов. Дизайн нужно будет натянуть, но его еще нет. Старый сайт: [url=http://nirvanahp.com/]http://nirvanahp.com[/url] В заявке, укажите, пожалуйста, стоимости и сроки. Если вы можете сделать и дизайн, укажите, пожалуйста, это в заявке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется внести несколько корректировок:
1. Установить и настроить модуль для тестирования. Пример теста во вложении. Можно выбрать любой хороший модуль, например QUIZ или аналог. Из меню будет доступ со страницы: http://anticorr.ayudar.ru/node/32
Тестирование будет для самоконтроля, доступно всем пользователям. После прохождения теста сразу результат.
2. Ограничить новостную ленту 5-ю новостями с разбитием на страницы.
3. В слайдере часть изображения обрезается справа. Нужно обрезку убрать, скорректировать лимиты при загрузке в админ панели: http://prntscr.com/mzap4o
Слайд должен занимать всю область: http://prntscr.com/mzb1eh
Текстовые описания сделать не обязательными.
Если не бот: 2+2=?
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