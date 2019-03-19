Доработки проекта на Drupal

http://anticorr.ayudar.ru

Требуется внести несколько корректировок:

1. Установить и настроить модуль для тестирования. Пример теста во вложении. Можно выбрать любой хороший модуль, например QUIZ или аналог. Из меню будет доступ со страницы: http://anticorr.ayudar.ru/node/32

Тестирование будет для самоконтроля, доступно всем пользователям. После прохождения теста сразу результат.

2. Ограничить новостную ленту 5-ю новостями с разбитием на страницы.

3. В слайдере часть изображения обрезается справа. Нужно обрезку убрать, скорректировать лимиты при загрузке в админ панели: http://prntscr.com/mzap4o

Слайд должен занимать всю область: http://prntscr.com/mzb1eh

Текстовые описания сделать не обязательными.

Если не бот: 2+2=?