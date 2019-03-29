Нужен человек который поможет сделать правки. Человек должен знать верстку и bitrix. Всего 7 правок небольших. Тз по ссылке в документе https://dropmefiles.com/bNj0l
Сделать правки и доработки по сайту http://oknagsd.beget.tech
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени, по срокам - не очень к спеху.
1. Меню. при наведении должно не срываться выпадающее меню.
2. При нажатии на "рассчитать цену" переходит на страницу "услуги" вниз, к калькулятору.
3. При нажатии на "Опт" переходит на страницу "сотрудничество".
4. При нажатии на "Остекление" переходит на страницу "услуги".
5. Добавить раздел "новости". сверстанные страницы имеются.
6. Настроить калькулятор с подвязкой к exel документу.
7. проверить все контакты (телефоны, почты, иконки на соц сети), формы обратной связи.
8. Добавить фавикон.
9. Поправить отображение миниатюр Новостей на главной странице (равное кол-во текста в блоке, чтобы не смещалась дата).
9. Настроить меню в футтере. Переходы ссылок в соответствующие разделы.
10. Проверить чтобы все страницы и разделы редактировались/создавались/наполнялись в админке.
11. По завершению перенести сайт на другой домен.
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