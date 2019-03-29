Сделать правки и доработки по сайту http://oknagsd.beget.tech

Доброго времени, по срокам - не очень к спеху.

1. Меню. при наведении должно не срываться выпадающее меню.

2. При нажатии на "рассчитать цену" переходит на страницу "услуги" вниз, к калькулятору.

3. При нажатии на "Опт" переходит на страницу "сотрудничество".

4. При нажатии на "Остекление" переходит на страницу "услуги".

5. Добавить раздел "новости". сверстанные страницы имеются.

6. Настроить калькулятор с подвязкой к exel документу.

7. проверить все контакты (телефоны, почты, иконки на соц сети), формы обратной связи.

8. Добавить фавикон.

9. Поправить отображение миниатюр Новостей на главной странице (равное кол-во текста в блоке, чтобы не смещалась дата).

9. Настроить меню в футтере. Переходы ссылок в соответствующие разделы.

10. Проверить чтобы все страницы и разделы редактировались/создавались/наполнялись в админке.

11. По завершению перенести сайт на другой домен.