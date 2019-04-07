Правки на bitrix

Ищу програмиста с хорошим знанием CMS Joomla и OpenCart Форма работы - удаленно Требуемый опыт работы: от 1 года занятость 5-8 часов в день в зависимости от вашего уровня и времени выполнения задач [b]Обязанности[/b]: реализация ТЗ на разработку сайта; верстка из ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек который поможет сделать правки. Человек должен знать верстку и bitrix. Всего 7 правок небольших.
Тз по ссылке в документе https://dropmefiles.com/bNj0l
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