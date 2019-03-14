Редактирование сайта на UMI CMS

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки201 просмотр
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Необходимо подредактировать работающий на UMI CMS интернет-магазин.  

Задача:   

На странице товаров покупатели могут оставлять отзывы. Нам нужно чтобы количество отзывов отображалось.   

например: ОТЗЫВЫ (5)  

Отзыв сохраняется нормально, а Автор отзыва сохраняется странно  "Имя Логин Фамилия". нам надо сделать только Логин.  

и еще нужно сделать так, чтобы мы могли редактировать потом не только сами отзывы, но и пользователя тоже (заполнять это поле текстом).

5 лет назад
nidlex
30 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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