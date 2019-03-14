Редактирование сайта на UMI CMS

Необходимо подредактировать работающий на UMI CMS интернет-магазин.

Задача:

На странице товаров покупатели могут оставлять отзывы. Нам нужно чтобы количество отзывов отображалось.

например: ОТЗЫВЫ (5)

Отзыв сохраняется нормально, а Автор отзыва сохраняется странно "Имя Логин Фамилия". нам надо сделать только Логин.

и еще нужно сделать так, чтобы мы могли редактировать потом не только сами отзывы, но и пользователя тоже (заполнять это поле текстом).