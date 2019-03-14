Перенести сайт с Open cart 1.5.5 на Open Cart 3.0

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок187 просмотров
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http://prntscr.com/mxvoav - Вот этот сайт надо перенести на новую версию.

У магазина 191 товар.

Интересует цена за перенос сайта и отдельно за перенос товаров.

Пишите цены и сроки.

Заявки рассматриваю только с наличием портфолио на Open Cart.

Спасибо за внимание!

5 лет назад
venger
Тарас 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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