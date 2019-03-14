Нужно выполнить установку и начальную настройку шаблона. Шаблон куплен, требуется только установка и настройка. Сайт управляется системой управления контентом Cotonti. Нужен специалист по Cotonti, который быстро выполнит задание.
Перенести сайт с Open cart 1.5.5 на Open Cart 3.0
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://prntscr.com/mxvoav - Вот этот сайт надо перенести на новую версию.
У магазина 191 товар.
Интересует цена за перенос сайта и отдельно за перенос товаров.
Пишите цены и сроки.
Заявки рассматриваю только с наличием портфолио на Open Cart.
Спасибо за внимание!
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