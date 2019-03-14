Специалист по JoomShopping

Добрый день! Нужно натянуть верстку на Вордпресс Верстка не сложная. Функционал тоже. Обычный сайт Будьте готовы возможно потребуются правки по верстке. Проверка результата будет проходить с помощью теста на скорость загрузки [b][url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru]google page Insight [/url][/b]и [url=https://www.webpagetest.org]https://www.[b]webpagetest[/b].org [/url] В заявку покажите пару примеров из ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовая страница конфигуратор плитки, сделанная на JS, нужно :
1 Развернуть сайт с JoomShopping
2 Вставить туда страницу
3 Товар это результат что получается на странице конфигуратора, нужно этот результат, картинку и цены отсылать в
корзину JoomShopping
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт5 лет назад
- $350
Создать сайт WLT.ru, используя [url=https://vilochnyi.ru/]с[/url]уществующий сайт (пришлю URL в личку, это наш сайт) как в качестве основы, источника каталога вилочных погрузчиков: 1 Скопировать существующий сайт на рабочий домен test.wlt.ru. Дальнейшие действия - это изменение рабочего сайта и приведение ...Завершен5 лет назад
Здравствуйте. Нужна помощь с проектом на WordPress(поработать над дизайном, сделать внутреннюю оптимизацию и т.д.). Работы планируются проводится поэтапно. Оставляйте свои заявки. Спасибо.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Друзья, возникла проблема. На интернет-магазин был установлен плагин Super PWA со стандартными настройками. Манифест, https, статус - все показано, что подключено. Но если заходишь с мобильного - ничего не происходит - всплывающего окошка нет, чтобы скачать приложение. Кто ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно чтобы переписка из ВК передавалась в АМО црм Возможно ли сделать такой функционал?Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
На наш сайт bazarro.de требуется 1. установить рекламные блоки адсенс в категорию TOP-Anzeigen ТОП-Объявления ( 3 штуки сразу под шапкой ) 2. Подпилить блок в шапке, сделав его подстраивающимся как в нормальной так и мобильной версии. 3.добавить русский ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать сайт под ключ сверстать и установить на CMS тут макеты [url=https://dropmefiles.com/oFWbU]https://dropmefiles.com/oFWbU[/url] Нужна верстка макетов адаптивно в приложение макеты от вас жду сроки и бюджет! Жду от вас : 1.Сроки 2. Бюджет 3. Процесс работы над проектом 4. Когда можете начать ...Завершен5 лет назад
- $8
Для исполнителей с подтвержденным опытом разработки на Wordpress Wordpress (WP): поставить метрику, цель на форму, фавиконку и мелкий дефект верстки убрать - Сайт shorturl.at/hpX23 - Цель JS-событие на успешную отправку формы, которая расположена в разделе контакты - Метрику на ...Завершен5 лет назад
Есть бэкап сайта [url=http://komelectrotex.ru/]http://komelectrotex.ru[/url] Его нужно развернуть на новом аккаунте reg.ru Туда так передадут права на домен. Помимо этого нужно: 1. Добавить еще одну кнопку для прайса [url=http://prntscr.com/mxf0wq]http://prntscr.com/mxf0wq[/url] (это ты обещал сделать в подарок) 2. Наладить поиск, чтобы искал по названию товара [url=http://prntscr.com/mxf1ti]http://prntscr.com/mxf1ti[/url] 3. ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Нужно сделать редизайн сайта на Битрикс. Будет новый дизайн. Задача его сверстать и натянуть на имеющуюся CMS Bitrix Структура и функционал остаются прежними. Будет примерно 20 обычных страниц. 2 страницы типа лендинга И 7 страниц полулендинговых/полуобычных. Вот примерно такого характера будет ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад