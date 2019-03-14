Специалист по JoomShopping

Есть бэкап сайта [url=http://komelectrotex.ru/]http://komelectrotex.ru[/url] Его нужно развернуть на новом аккаунте reg.ru Туда так передадут права на домен. Помимо этого нужно: 1. Добавить еще одну кнопку для прайса [url=http://prntscr.com/mxf0wq]http://prntscr.com/mxf0wq[/url] (это ты обещал сделать в подарок) 2. Наладить поиск, чтобы искал по названию товара [url=http://prntscr.com/mxf1ti]http://prntscr.com/mxf1ti[/url] 3. ...