Доработки сайта на wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок185 просмотров
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Есть бэкап сайта  http://komelectrotex.ru 

Его нужно развернуть на новом аккаунте reg.ru 

Туда так передадут права на домен. 

Помимо этого нужно:

1. Добавить еще одну кнопку для прайса http://prntscr.com/mxf0wq (это ты обещал сделать в подарок)

2. Наладить поиск, чтобы искал по названию товара http://prntscr.com/mxf1ti 

3. Поменять слайдеры (они уже нарисованы)

http://prntscr.com/mxf2o5

http://prntscr.com/mxf2u0

Цена? 

Срок? 

WordPress
5 лет назад
av_ermakov
Александр 
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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