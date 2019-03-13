Доработки сайта на wordpress

Добрый день! Нужно сделать редизайн сайта на Битрикс. Будет новый дизайн. Задача его сверстать и натянуть на имеющуюся CMS Bitrix Структура и функционал остаются прежними. Будет примерно 20 обычных страниц. 2 страницы типа лендинга И 7 страниц полулендинговых/полуобычных. Вот примерно такого характера будет ...