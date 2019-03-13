Woocommerce изменить внешний вид карточки товара

Нужно внести правки на сайт и доделать его по дизайнерскому шаблону, настроить функционал.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо изменить внешний вид карточки товара по образцу.
Стоимость указывайте, пожалуйста.
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