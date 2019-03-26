Создание доп страниц на Tilda

На сайте https://diamond-aero.ru/ нужно создать доп страницы (на Tilda) описания самолетов.

На главной странице есть таблица с популярными рейсами. Нужно сделать активную ссылку на страницу с описанием самолета.

Структура страницы:

1 Заголовок страницы H1

2 Фото самолета +фото салона + изображение схемы

3 Заголовок H2: Цены на популярные рейсы.

4 Таблица с ценами по городам (как на главной только без поля "Самолет")

5 Текстовой блок с описанием

6 Форма заявки ФИО +ТЕЛ +e-mail+поле для примечаний

7 Заголовок: Другие самолеты из категории

8 Блок с карточками на другие самолеты.4 шт

Жду предложение по срокам и стоимости.