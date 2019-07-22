Разработка темы Drupal 7 на Bootstrap

Здравствуйте. Необходимо разработать плагин/модуль/компонент (не знаю как правильно его обозвать) для Virtuemart 3 для интеграции способа доставки Новая Почта. Нужно решение, которое будет устанавливаться максимально простым способом, в идеале просто через стандартный установщик. Будет устанавливаться на различные сайты ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать адаптивную тему для Drupal 7 на базе Bootstrap.
Превью макетов https://yadi.sk/d/u8H39uGMYibwpQ. По макетам будет несколько комментариев (как складывать блоки/что скрывать и на каких контрольных точках и т.д.).
Структура сайта уже готова, рабочее содержимое добавлено (ноды, вебформы, блоки, представления) http://new.xn----dtbaulyd6hn.xn--p1ai, бэкап вышлю.
Верстка должна быть валидной и кроссбраузерной.
Требуется соблюдение стилистики написание кода/разметки/CSS (отступы, комментарии и т.д.). При необходимости написания PHP кода необходимо использовать API Drupal (https://www.drupal.org/docs/develop/standards).
От исполнителя требуется опыт разработки тем для Drupal 7 на Bootstrap.
Далее возможны регулярные проекты на Drupal.
Первое сотрудничество по безопасной сделке.
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