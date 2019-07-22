Разработка темы Drupal 7 на Bootstrap

$150
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки172 просмотра
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Необходимо разработать адаптивную тему для Drupal 7 на базе Bootstrap. 

Превью макетов https://yadi.sk/d/u8H39uGMYibwpQ. По макетам будет несколько комментариев (как складывать блоки/что скрывать и на каких контрольных точках и т.д.).

Структура сайта уже готова, рабочее содержимое добавлено (ноды, вебформы, блоки, представления) http://new.xn----dtbaulyd6hn.xn--p1ai, бэкап вышлю. 

Верстка должна быть валидной и кроссбраузерной. 

Требуется соблюдение стилистики написание кода/разметки/CSS (отступы, комментарии и т.д.). При необходимости написания PHP кода необходимо использовать API Drupal (https://www.drupal.org/docs/develop/standards). 

От исполнителя требуется опыт разработки тем для Drupal 7 на Bootstrap.

Далее возможны регулярные проекты на Drupal.

Первое сотрудничество по безопасной сделке.

BootstrapDrupal
5 лет назад
780058
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
viprielt
Павел 
42 годаБеларусь
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$150
21 день
WMZ
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