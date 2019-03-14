Профессионально занимаюсь созданием сайтов,веб-программированием и интернет-маркетингом.
Есть большой опыт работы в разных направлениях бизнеса как в странах СНГ, так и в странах Европы.
Мои знания и навыки:
1. Создание, доработка и администрирование сайтов(landing-page, сайт-визитка, интернет-магазин, портал):
- CSS3,HTML5, Bootstrap;
- PHP, JavaScript, jQuery;
- CMSDrupal, WordPress, Joomla;
- SEO;
- Adobe Photoshop
2. Маркетинг и продвижение:
- контекстная реклама в Яндекс и Google;
- таргетированная реклама в соцсетях;
- разработка скриптов продаж;
- анализ конкурентов,
- построение маркетинговой стратегии.
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4 года назад
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