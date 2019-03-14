viprielt

Павел viprielt

 
43 годаБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Профессионально занимаюсь созданием сайтов,веб-программированием и интернет-маркетингом.

 

Есть большой опыт работы в разных направлениях бизнеса как в странах СНГ, так и в странах Европы.

 

Мои знания и навыки:

1. Создание, доработка и администрирование сайтов(landing-page, сайт-визитка, интернет-магазин, портал):

- CSS3,HTML5, Bootstrap;

- PHP, JavaScript, jQuery;

- CMSDrupal, WordPress, Joomla;

- SEO;

- Adobe Photoshop

 

2. Маркетинг и продвижение:

- контекстная реклама в Яндекс и Google;

- таргетированная реклама в соцсетях;

- разработка скриптов продаж;

- анализ конкурентов,

- построение маркетинговой стратегии.

PHPJavascriptWordPressHTMLJoomlaBootstrapjQueryPhotoshopСайт-визитка
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$150
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780058
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
4 года назад
Разработка темы Drupal 7 на Bootstrap
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