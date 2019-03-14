Профессионально занимаюсь созданием сайтов,веб-программированием и интернет-маркетингом.

Есть большой опыт работы в разных направлениях бизнеса как в странах СНГ, так и в странах Европы.

Мои знания и навыки:

1. Создание, доработка и администрирование сайтов(landing-page, сайт-визитка, интернет-магазин, портал):

- CSS3,HTML5, Bootstrap;

- PHP, JavaScript, jQuery;

- CMSDrupal, WordPress, Joomla;

- SEO;

- Adobe Photoshop

2. Маркетинг и продвижение:

- контекстная реклама в Яндекс и Google;

- таргетированная реклама в соцсетях;

- разработка скриптов продаж;

- анализ конкурентов,

- построение маркетинговой стратегии.