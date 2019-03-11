Доработки modx Evolution

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок147 просмотров
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Есть некое ТЗ по MODx Evolution - в приложении.

Оцените по срокам и стоимости. Заранее спасибо.

MODX
5 лет назад
irapromweb
Юрий 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад