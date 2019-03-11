Доработки modx Evolution

Необходимо на сайте WP добавить в шапку иконки 2-х соц.сетей со ссылками и телефон. Настроить, чтобы на респонсиве это так же выглядело достойно! Сразу пишите сколько по деньгам. Мелкие правки бывают часто, нужен исполнитель к которому можно обращаться ...