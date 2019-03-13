WP - добавить в шапку соц.сети и телефон

Системы управления (CMS)Завершен9 заявок154 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо на сайте WP добавить в шапку иконки 2-х соц.сетей со ссылками и телефон.

Настроить, чтобы на респонсиве это так же выглядело достойно!

Сразу пишите сколько по деньгам.

Мелкие правки бывают часто, нужен исполнитель к которому можно обращаться постоянно, который всегда на связи и оперативно вносит корректировки. За такую мелкую работу -оплата моментальная.

Если готовы к сотрудничеству, так же укажите об этом в заявке.

5 лет назад
SergVit
Сергей 
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
vaoooglu
42 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
5 лет назад
$2
1 день
WMZ
Отличный специалист! Всем рекомендую, сотрудничеством остался - более чем доволен!
Отлично поработали. Оплата без задержек. Всегда на связи. Рекомендую.