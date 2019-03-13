WP - добавить в шапку соц.сети и телефон

Необходимо на сайте WP добавить в шапку иконки 2-х соц.сетей со ссылками и телефон.

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Мелкие правки бывают часто, нужен исполнитель к которому можно обращаться постоянно, который всегда на связи и оперативно вносит корректировки. За такую мелкую работу -оплата моментальная.

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