Доработка сайта на Битриксе

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок189 просмотров
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Нужно доработать карточку товара пиццерии Арлекино: добавить выбор размера пиццы с изменением цен. Всего будет два размера. ПОЖАЛУЙСТА УКАЖИТЕ СРОКИ И СТОИМОСТЬ РАБОТ.

Сайт: http://arlekino.by/

5 лет назад
webernetic-bel
Анна 
33 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Была
2 года назад