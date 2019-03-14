Интеграция калькулятора на JS на CMS 1С:Битрикс

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки137 просмотров
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Есть готовый скрипт калькулятора расчёта кузовного ремонта авто, его необходимо интегрировать на указанную CMS.

Более подробно в ЛС.

5 лет назад
julpromy
Юлия 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Nigativ
31 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$45
1 день
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