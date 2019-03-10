Доработки opencart, перестроение фильтра в определенной категории

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки179 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задание, перестроение дизайна фильтра в определенной категории и еще пару мелких доработок

https://yadi.sk/i/NHFhAUJpRoWP2g

https://yadi.sk/i/1JtSDd_qVA8ebw

OpenCart
5 лет назад
fire999
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад