Доработки opencart, перестроение фильтра в определенной категории

Есть форма регистрации на сайте [url=http://thebookstore.co/register/?lid=1]http://thebookstore.co/register/?lid=1[/url], нужно сделать код для вставки на лендинг, который будет расположен на другом домене и будет регистрировать юзера на сайте.После регистрации пользователь должен быть отправлен на мерчант, как и в оригинале. ...